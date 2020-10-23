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ضبط 3 مواطنين وامرأتين في مركبة بحوزتهم سلاح وقطعة حشيش بأبها
قائد المركبة حاول الفرار بعدما طلب منه الأمن التوقف
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على قائد مركبة ومرافقيه، بعد محاولة فراره بأحد أحياء أبها، وضبط بداخل مركبته سلاح غير مصرح وقطعة من مادة الحشيش.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات.
وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقه مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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