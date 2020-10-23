2020-10-23

متابعات الخليج 365 -الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعمل على إعداد خطة بيئية لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة من حريق تنومة.

يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية تنمية الغابات والمراعي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، لاستعادة الغطاء النباتي في غابات تنومة.

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وباشرت طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ⁧‫أرامكو اليوم‬⁩ في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة والتي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% وذلك بالتنسيق المُحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة والجهات المشاركة بإمارة ‫منطقة عسير، كما قُدرت مساحة حريق تنومة بـ 1000 في 500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات لإخماده.

يُذكر بأن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي أحد الجوانب الهامة في مجال النطاق البيئي وهو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، التي تعتبر من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أن الغطاء النباتي الطبيعي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية يعتبر ركيزة هامة لاستدامة وازدهار البيئة والحياة الفطرية بالمملكة.



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