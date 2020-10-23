انخفاض أسعار النفط 0.6 % مع تزايد حالات كورونا عالميًا

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط خام برنت بنسبة 0.6 بالمئة إلى 42.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة أمس الخميس.

بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 40.36 دولار للبرميل، بعد أن ربح 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة. والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

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من جانبه توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تبلغ صادرات النفط الروسي خلال العام الجاري 225 مليون طن، انخفاضًا بنسبة 16.4% عن العام 2019، وذلك على خلفية قيود صفقة أوبك+.

وأضاف نوفاك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام لجنة لمجلس الدوما الروسي في موسكو، أنه من المتوقع أيضًا أن يتراجع إنتاج روسيا النفطي هذا العام بنسبة 10% ليصل إلى 507 ملايين طن، انخفاضًا من مستوى مخطط له يتراوح بين 558-560 مليون طن.

وقال الوزير الروسي إنه من المخطط أن يصل الإنتاج النفطي في الفترة بين عامي 2021 و2023 إلى ما بين 518 و560 مليون طن، حسب مستوى الطلب، بمعنى أنه “ننتظر استعادة نفس مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل تفشي الوباء. وبالطبع ستتأثر هذه المؤشرات بالقيود المفروضة بموجب اتفاق أوبك +”.

كما توقع نوفاك أن ترتفع صادرات النفط الروسية في الفترة ما بين عامي 2021-2023 إلى مستوى 231-266 مليون طن، أي إلى ما قبل الأزمة الأخيرة.



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