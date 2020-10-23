2020-10-23

فيسبوك يبدأ فرض رسوم على التجار عند استخدام WhatsApp

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بات تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp نقطة انطلاق للشركات حيث يتيح لهم الدردشة مع العملاء وبيع المنتجات، وتعتزم الشركة الأم فيسبوك جني بعض الأرباح من ذلك.

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أنها ستبدأ في فرض رسوم على التجار عند استخدام خدمة المراسلة WhatsApp لتقديم عمليات الشراء وخدمات الاستضافة.

وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية التي يقدمها فيسبوك في منح الشركات القدرة على بيع المنتجات داخل WhatsApp والتي يمكن للمستهلكين شراؤها مباشرة من الدردشة.

ووفقًا لتقارير TechCrunch، سيضيف فيسبوك ميزة التسوق في الدردشة للشركات بإضافة أزرار شراء buy لتوجيه العملاء إلى خدمة المراسلة لشراء السلع أو الخدمات.

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وبهذا يدخل واتساب قطاع الحوسبة السحابية، مما يوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم فيسبوك.

ويحاول فيسبوك زيادة المبيعات من وحدات ذات نمو أعلى مثل إنستقرام وواتساب وهو إنجاز عانى منه منذ شراء التطبيقات قبل نحو ست سنوات.

وقال التطبيق المملوك لفيسبوك: نريد أن نسهل على الشركات دمج هذه الميزات في التجارة الحالية لصالح العملاء، وسيساعد هذا العديد من الشركات الصغيرة التي تأثرت كثيرًا في هذا الوقت.

تكاليف استخدام WhatsApp

ومع ذلك، أوضحت الشركة أن الرسوم ستكون ضئيلة لمحاولة جذب عملاء جدد، وستتراوح بين 0.5 سنت إلى 9 سنتات لكل رسالة يتم تسليمها.

ويحتوي التطبيق على قاعدة عملاء صغيرة نسبيًا تتكون من عشرات الآلاف من الشركات، بينما يستخدم عشرات الملايين أدواته المجانية المحدودة التي تستهدف الشركات الصغيرة.

وفي المجموع، يتفاعل أكثر من 175 مليون شخص مع شركة كل يوم على واتساب.





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