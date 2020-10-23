- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مدير الدفاع المدني يزور المصابين المشاركين في إخماد حريق تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زار المدير العام للدفاع المدني في السعودية، الفريق سليمان العمرو، المصابين المنومين بمستشفى النماص من المشاركين في عمليات إخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة.
ورافق الفريق العمرو خلال الزيارة التي تمت اليوم الجمعة، مدير المستشفى عبدالله الزامل، والمشرف على الحالات الدكتور ماجد الشهري، حيث اطمأنوا على صحة العريف خالد الشهري والعريف سلمان العمري، نتيجة تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد الحريق.
وأكد متحدث الدفاع المدني بعسير، ظهر الجمعة، السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، وما زالت الجهود مستمرة لإخمادها.
وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، قد باشرت مساء الأربعاء الماضي، حريقاً كبيراً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرقي منطقة عسير، على مساحة كبيرة، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماد الحريق، منها إخلاء منزل واحد فقط كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، واستخدام الطائرة الاستطلاعية في السيطرة على الحريق، وذلك رغم صعوبة التضاريس، ونشاط الرياح.
إلى ذلك، شاركت شركة أرامكو السعودية بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، ودعمت الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مدير الدفاع المدني يزور المصابين المشاركين في إخماد حريق تنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.