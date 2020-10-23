السعودية | مدير الدفاع المدني يزور المصابين المشاركين في إخماد حريق تنومة

شكرا لقرائتكم مدير الدفاع المدني يزور المصابين المشاركين في إخماد حريق تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار المدير العام للدفاع المدني في السعودية، الفريق سليمان العمرو، المصابين المنومين بمستشفى النماص من المشاركين في عمليات إخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة.

ورافق الفريق العمرو خلال الزيارة التي تمت اليوم الجمعة، مدير المستشفى عبدالله الزامل، والمشرف على الحالات الدكتور ماجد الشهري، حيث اطمأنوا على صحة العريف خالد الشهري والعريف سلمان العمري، نتيجة تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد الحريق.

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وأكد متحدث الدفاع المدني بعسير، ظهر الجمعة، السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، وما زالت الجهود مستمرة لإخمادها.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، قد باشرت مساء الأربعاء الماضي، حريقاً كبيراً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرقي منطقة عسير، على مساحة كبيرة، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماد الحريق، منها إخلاء منزل واحد فقط كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، واستخدام الطائرة الاستطلاعية في السيطرة على الحريق، وذلك رغم صعوبة التضاريس، ونشاط الرياح.



إلى ذلك، شاركت شركة أرامكو السعودية بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، ودعمت الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير.