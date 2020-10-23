محمد بن مسعود - الدمام - 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 02:40 PM ضُبط بداخل مركبته سلاح غير مصرح وقطعة من مادة الحشيش عسير.. القبض على قائد مركبة برفقته مواطنان وامرأتان بعد محاولة الفرار بأحد أحياء أبها عسير.. القبض على قائد مركبة برفقته مواطنان وامرأتان بعد محاولة الفرار بأحد أحياء أبها صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات، وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقته مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، عسير.. القبض على قائد مركبة برفقته مواطنان وامرأتان بعد محاولة الفرار بأحد أحياء أبها ،

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