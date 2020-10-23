- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أغلقت أمانة منطقة حائل عدداً من المنشآت التجارية بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
واشتملت أبرز المخالفات، تدني مستوى النظافة في بعض المطاعم، والوجبات السريعة، وإعداد الأطعمة في أماكن غير نظيفة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحلات التجارية.
وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين أثناء جولة الفرق الرقابية على المنشآت التجارية في مدينة حائل، وقد حذّرت الأمانة من إزالة "ستيكر" الإغلاق بتطبيق غرامة 5 آلاف ريال في حالة إزالته.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 02:35 PM
النظافة تتدني في الوجبات السريعة وإعداد الأطعمة.. ولا تقيد بالاحترازاتشاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر"
أغلقت أمانة منطقة حائل عدداً من المنشآت التجارية بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
واشتملت أبرز المخالفات، تدني مستوى النظافة في بعض المطاعم، والوجبات السريعة، وإعداد الأطعمة في أماكن غير نظيفة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحلات التجارية.
وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين أثناء جولة الفرق الرقابية على المنشآت التجارية في مدينة حائل، وقد حذّرت الأمانة من إزالة "ستيكر" الإغلاق بتطبيق غرامة 5 آلاف ريال في حالة إزالته.
، شاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.