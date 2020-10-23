محمد بن مسعود - الدمام - تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %. وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.النفط أسعار النفط "برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-23 انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %. وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل. Advertisements 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 02:07 PM تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %. وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل. ، "برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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