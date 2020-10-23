محمد بن مسعود - الدمام - و138 إصابة وحالتا وفاة بالثانية.. خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 138 إصابة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 61.805 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1127 حالة. تونس سجلت تونس خلال الـ24 الساعة الماضية 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 47214 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 784 شخصًا.فيروس كورونا الجديد 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 02:16 PM Advertisements و138 إصابة وحالتا وفاة بالثانية.. خلال الساعات الـ24 الماضية كورونا في تونس ونيجيريا.. الأولى تسجل 1322 إصابة جديدة و44 حالة وفاة كورونا في تونس ونيجيريا.. الأولى تسجل 1322 إصابة جديدة و44 حالة وفاة سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 138 إصابة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 61.805 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1127 حالة. تونس سجلت تونس خلال الـ24 الساعة الماضية 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 47214 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 784 شخصًا. الكلمات المفتاحية ، كورونا في تونس ونيجيريا.. الأولى تسجل 1322 إصابة جديدة و44 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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