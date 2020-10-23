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المرور يوضح شروط استبدال لوحات مركبتين لنفس المالك
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد المرور السعودي التأكيد على شروط استبدال لوحات لمركبتين لنفس المالك، وذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين.
وتلقى المرور استفسارًا قال فيه : ما هي شروط استبدال لوحات مركبتين لنفس المالك؟ وما هي الرسوم المطلوبة؟ وهل يلزم وجود تأمين وفحص على السيارتين؟
وجاءت الإجابة متضمنة شروط الاستبدال كما يلي:
- يلزم أن تكون السيارتان لمالك واحد.
- تسدد الرسوم عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي.
- قيمة الرسوم ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال لكل مركبة.
- يتم الدفع تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.
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