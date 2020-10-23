المرور يوضح شروط استبدال لوحات مركبتين لنفس المالك

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المرور السعودي التأكيد على شروط استبدال لوحات لمركبتين لنفس المالك، وذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين.

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وتلقى المرور استفسارًا قال فيه : ما هي شروط استبدال لوحات مركبتين لنفس المالك؟ وما هي الرسوم المطلوبة؟ وهل يلزم وجود تأمين وفحص على السيارتين؟

وجاءت الإجابة متضمنة شروط الاستبدال كما يلي:

يلزم أن تكون السيارتان لمالك واحد.

تسدد الرسوم عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي.

قيمة الرسوم ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال لكل مركبة.

يتم الدفع تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.

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