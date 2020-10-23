- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم استطلاعات الرأي لصالح دونالد ترامب بنسبة تجاوزت 90 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استطلاعات الرأي لصالح دونالد ترامب بنسبة تجاوزت 90 %
وصفه الموالون للرئيس الأمريكي بالانتصار المدوي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريد سلسلة من استطلاعات الرأي على تويتر من حسابات محافظة بشكل رئيسي تقول إنه فاز فوزًا ساحقًا بنسبة تجاوزت الـ 90%، وهذه أبرز نتائج الاستطلاعات التي تم رصدها:
1- أجرت صحيفة Las Vegas Review-Journal استطلاعًا منح الرئيس تأييدًا بنسبة 92% في المناظرة.
2- كما نشر الرئيس لقطة شاشة من استطلاع أجرته The Blaze أعطته 96%.
4،3- أظهرت لقطتان أخريان شاركهما ترامب فوزه في المناظرة بنسبة 91 %.
5- نشر ترامب أيضًا لقطة شاشة لمسح أجرته The Daily Wire أعطته 95% مقابل 4% لبايدن.
6- وبالإضافة إلى استطلاعات الرأي منح المغردون على تويتر أفضلية للرئيس ترامب على نظيره بادين، قائلين إن المرشح الديموقراطي كان محبطًا ومخيبًا للآمال وبدا قليل الإنجاز.
وقال ميجين كيلي، المذيع السابق لقناة Fox News و NBC: فاز ترامب بهذا النقاش بسهولة، لم يكن بايدن قويًا على الإطلاق.
وادعى آخرون أن غالبية مؤيدي بايدن كانوا صامتين بعد المناظرة الأخيرة وهو ما يترجم بوضوح إلى فوزر ترامب.
نتائج استطلاعات لصالح بادين مقابل دونالد ترامب
وفي المقابل كانت هناك استطلاعات أخرى منحت بايدن تفوقًا على ترامب ومنها:
1- أجرت شبكة CNN الأمريكية استطلاعها بعد المناظرة عبر الهاتف مع 585 ناخبًا مسجلًا شاهدوا المناظرة ليلة الخميس، وخلصت إلى أن نائب الرئيس السابق حاز على 53% من الأصوات، بينما حصل ترامب على 39%، وكان قد أعطى استطلاع المناظرة الأولى بايدن 60 % مقابل 28 % لترامب.
2- وجد استطلاع أجرته YouGovAmerica أيضًا أن أكثر من نصف المستطلعين، 54%، منحوا صوتهم لبايدن في المناظرة الأخيرة مقابل 35% لصالح دونالد ترامب.
3- كما أجرت داتا بروجرس استطلاعها الخاص بعد المناظرة، ووجدت أن بايدن هزم دونالد ترامب بنسبة 52% 42 %، و7% لم يحسموا أمرهم.
4- أجرت مؤسسة US Politics Polls أيضًا مقابلات مع 772 ناخبًا محتملًا شاهدوا المناظرة، منحوا بايدن 52% مقابل 39 % فقط لترامب، و9% تعادل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاعات الرأي لصالح دونالد ترامب بنسبة تجاوزت 90 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.