استطلاعات الرأي لصالح دونالد ترامب بنسبة تجاوزت 90 %

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريد سلسلة من استطلاعات الرأي على تويتر من حسابات محافظة بشكل رئيسي تقول إنه فاز فوزًا ساحقًا بنسبة تجاوزت الـ 90%، وهذه أبرز نتائج الاستطلاعات التي تم رصدها:

1- أجرت صحيفة Las Vegas Review-Journal استطلاعًا منح الرئيس تأييدًا بنسبة 92% في المناظرة.

2- كما نشر الرئيس لقطة شاشة من استطلاع أجرته The Blaze أعطته 96%.

4،3- أظهرت لقطتان أخريان شاركهما ترامب فوزه في المناظرة بنسبة 91 %.

5- نشر ترامب أيضًا لقطة شاشة لمسح أجرته The Daily Wire أعطته 95% مقابل 4% لبايدن.

6- وبالإضافة إلى استطلاعات الرأي منح المغردون على تويتر أفضلية للرئيس ترامب على نظيره بادين، قائلين إن المرشح الديموقراطي كان محبطًا ومخيبًا للآمال وبدا قليل الإنجاز.

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وقال ميجين كيلي، المذيع السابق لقناة Fox News و NBC: فاز ترامب بهذا النقاش بسهولة، لم يكن بايدن قويًا على الإطلاق.

وادعى آخرون أن غالبية مؤيدي بايدن كانوا صامتين بعد المناظرة الأخيرة وهو ما يترجم بوضوح إلى فوزر ترامب.

نتائج استطلاعات لصالح بادين مقابل دونالد ترامب

وفي المقابل كانت هناك استطلاعات أخرى منحت بايدن تفوقًا على ترامب ومنها:

1- أجرت شبكة CNN الأمريكية استطلاعها بعد المناظرة عبر الهاتف مع 585 ناخبًا مسجلًا شاهدوا المناظرة ليلة الخميس، وخلصت إلى أن نائب الرئيس السابق حاز على 53% من الأصوات، بينما حصل ترامب على 39%، وكان قد أعطى استطلاع المناظرة الأولى بايدن 60 % مقابل 28 % لترامب.

2- وجد استطلاع أجرته YouGovAmerica أيضًا أن أكثر من نصف المستطلعين، 54%، منحوا صوتهم لبايدن في المناظرة الأخيرة مقابل 35% لصالح دونالد ترامب.

3- كما أجرت داتا بروجرس استطلاعها الخاص بعد المناظرة، ووجدت أن بايدن هزم دونالد ترامب بنسبة 52% 42 %، و7% لم يحسموا أمرهم.

4- أجرت مؤسسة US Politics Polls أيضًا مقابلات مع 772 ناخبًا محتملًا شاهدوا المناظرة، منحوا بايدن 52% مقابل 39 % فقط لترامب، و9% تعادل.





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