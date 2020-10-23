- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح للكشف الطبي الثاني للكليات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح للكشف الطبي الثاني للكليات العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعليمات الحضور للكشف الطبي
- إحضار أصل الهوية الوطنية.
- إحضار صور شخصية حديثة مكشوفة الرأس عدد (2) مقاس (4×6).
- لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.
- التقيد بالزي الرياضي لكل كلية حسب ما يلي:
أ- كلية الملك عبد العزيز الحربية ( قميص أخضر سادة ) .
ب- كلية الملك فيصل الجوية ( قميص أزرق سادة ) .
ج- كلية الملك فهد البحرية ( قميص أبيض سادة ) .
د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ( قميص أسود سادة ) ..
وظائف وزارة الدفاع
وكانت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، قد أعلنت قبل أيام عن توفر عدد (1493) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والثانوية الصناعية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة في عدد من مدن المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح للكشف الطبي الثاني للكليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.