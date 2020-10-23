وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح للكشف الطبي الثاني للكليات العسكرية

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع عن بدء إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين الجامعيين وخريجي الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 / 03 / 1442 هـ.

تعليمات الحضور للكشف الطبي

إحضار أصل الهوية الوطنية.

إحضار صور شخصية حديثة مكشوفة الرأس عدد (2) مقاس (4×6).

لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

التقيد بالزي الرياضي لكل كلية حسب ما يلي: أ- كلية الملك عبد العزيز الحربية ( قميص أخضر سادة ) . ب- كلية الملك فيصل الجوية ( قميص أزرق سادة ) . Advertisements ج- كلية الملك فهد البحرية ( قميص أبيض سادة ) . د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ( قميص أسود سادة ) ..

وظائف وزارة الدفاع

وكانت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، قد أعلنت قبل أيام عن توفر عدد (1493) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والثانوية الصناعية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة في عدد من مدن المملكة.

شارك الخبر







