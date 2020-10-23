شكرا لمتابعة خبر عن خطة عاجلة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بحريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الجمعة البدء في خطة عاجلة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة من حريق جبل غلامة بتنومة . أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الجمعة البدء في خطة عاجلة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة من حريق جبل غلامة بتنومة . وأكدت الوزارة أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعكف على إعداد خطة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في تنومة . Advertisements ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة مساحات المراعي والغابات لتنمية الثروة الحيوانية . الجدير بالذكر أن طائرات آرامكو شاركت مع الدفاع المدني لإخماد البؤر المتبقية من الحريق الذي امتد على مساحات شاسعة بسبب الرياح والغابات. إقرأ أيضاً :

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