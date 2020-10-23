«الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة الرياض بإستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة مما يسبب تدني في مستوى الرؤية . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة الرياض بإستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة مما يسبب تدني في مستوى الرؤية . وأكدت " الأرصاد " أن التحذير يشمل " الخرج ، والرين ، والعاصمة المقدسة ، والمزاحمية ، وحريملاء ، ورماح " ، وذلك حتى الخامسة مساءً .

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