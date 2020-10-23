شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من «الجوازات» بشأن صلاحية تأشيرات الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وقال الجوازات عبر حسابها بتويتر: "، مدة تأشيرات الخروج والعودة اذا محدده بالاشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 اشهر للسفر من تاريخ الاصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر اما اذا محدده بالايام او عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار ".

جاء ذلك ردا على تساؤل تلقاه حساب الجوازات من إحدى المستفيدين واضمن: تأشيرة خروج عودة مدتها ١٥٠ يوم هل تبدأ المدة من تاريخ الإصدار أم من تاريخ المغادرة".