فيديو نادر للملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب قبل 39 عاماً

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر، مشاركة الملك فهد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز- رحمهما الله- في حفل مدارس الرياض قبل 39 عاماً. أظهر مقطع فيديو نادر، مشاركة الملك فهد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز- رحمهما الله- في حفل مدارس الرياض قبل 39 عاماً. وظهر في الفيديو حضور الملك فهد والأمير سلطان إحدى المسرحيات التي قدمها الطلاب بمناسبة زيارتهما للمدرسة، ونشر الفيديو " الأمير نواف بن فيصل" عبر حسابه على "تويتر"؛ حيث لفت إلى أنه تشرف حينها بالسلام على الملك فهد والأمير سلطان بن عبدالعزيز، وكان عمره وقتها 6 سنوات.

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