شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عقوبة تعمد مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الداخلية في المقطع الذي بثته لتوعية المواطنين والمقيمين أن العقوبة عبارة عن غرامة مالية قدرها 1000 ريال وذلك في حال المخالفة.

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وتضمنت المخالفات أيضا رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام والخاص، وعدم الإلتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة.

وأشارت إلى تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مضيفة:" لسلامة الجميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والإلتزام والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة ".