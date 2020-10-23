صحيفة: "التعرض للقتل" سبب رفض بن سلمان لتطبيع السعودية مع إسرائيل

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن السبب الذي يرفض من خلاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للانضمام إلى قائمة التحالف مع إسرائيل رفقة الإمارات والبحرين.

وقالت الصحيفة نقلا عن الملياردير الإسرائيلي الأمريكي حاييم سابان، إن بن سلمان رفض الانضمام إلى البحرين والإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لأن هذه الخطوة ستعرضه للقتل.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن بن سلمان تطرق لموضوع التطبيع أثناء لقاء جمعه بالملياردير الإسرائيلي سابان الذي كشف تفاصيل هذا اللقاء خلال حملة على الإنترنت أقيمت الأربعاء لمرشحي الحزب للرئاسة الأمريكية جو بايدن وكامالا هاريس في ولاية فلوريدا.

وأشار سابان إلى أن ولي العهد السعودي أخبره بأنه لا يمكن أن ينضم إلى البحرين والإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأن القيام بذلك سيؤدي إلى "قتله على يد إيران وقطر وشعبي (الشعب السعودي)". وفق روسيا اليوم

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ولم تكشف "هآرتس" عن تاريخ اللقاء أو المناسبة التي جمعت بين سابان وبن سلمان.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت أفادت بأن العائلة المالكة السعودية منقسمة حول "احتضان محتمل" لإسرائيل، مشيرة إلى أن الملك وولي عهده على خلاف حول ما إذا كان ينبغي تسهيل العلاقات معها.

وعلى غرار السعودية، فإنه من المحتمل أن ينضم قريبًا السودان إلى قائمة المطبعين مع إسرائيل، عندما كشف مصدر سوداني مسؤول عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الخطوة.