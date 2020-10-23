رسمياً.. أمريكا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

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أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية، مساء أمس الخميس، ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار “ريمديسيفير” لعلاج مصابي “كوفيد-19” في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو/أيار، وفق ما أفادت شركة “جيلياد” التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت الشركة تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم “فيكلوري”، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لـ”كوفيد-19” الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقاقير أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.

وعقب الإعلان ارتفع سهم “جيلياد” في بورصة نيويورك بنسبة 4%.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق، من أن موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين.

أكدت المنظمة، أن مشاركة المجتمع مع قواعد الإغلاق كانت حاسمة للمساعدة في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف عندما يكون الناس أكثر ميلًا للتجمع معًا.

وأضافت أن أجراس الإنذار يجب أن تدق لأوروبا، حيث إن covid-19 لا يزال في “مرحلة نشطة” في العديد من البلدان.

وشدد وزارة الصحة أن Covid-19 لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، من الأهمية بمكان أن نواصل استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بنائها بعد الإغلاق، لكن من المهم حقًا أن تستثمر السلطات بالكامل في وجود نظام تتبع ومراقبة واختبار عدواني قوى لتجنب عمليات الإغلاق الإضافية المكلفة في الأسابيع والأشهر المقبلة في حالة انتعاش الفيروس.

وأضاف “أدت إعادة فتح المدرسة في عدد قليل من البلدان إلى حدوث مشاكل محلية في عدد الحالات، نحتاج إلى أن نبقى حذرين ورفع القيود بعناية فالخطر لا يزال مرتفعاً في جميع دولنا.

Source almowaten

