10 أماكن سياحية في المملكة تستحق الزيارة

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إذا كانت إجراءات كورونا قد منعتك من إجازة سنوية، للترويح عن نفسك وأسرتك، فإلى جوارك أماكن تغنيك عن السفر بالخارج، وتحقق نفس المتعة..

1- أملج (مالديف السعودية):

“الحوراء” هو الاسم القديم لمحافظة أملج، ذات الجزر والشواطئ الساحرة، ورغم كون الجزر القريبة من أملج محظورة جزئيًا، للتخطيط الحكومي للمنطقة ضمن التطوير السياحي في مشروع البحر الأحمر، فإن استئجار أحد القوارب المحلية يمكنك من استكشاف المنطقة، وخاصة في الشتاء لمراقبة الدلافين.

كما تحتوي أملج على المحمية الطبيعية والمتحف الذي يحمل الاسم نفسه، فيما يعرض المتحف الآثار والمقتنيات تتمتع بالجمال الطبيعي في المحمية بين أكثر من ألفي قطعة أثرية.



2- حافة نهاية العالم:

على بعد ساعة ونصف فقط من الرياض بالسيارة تقع “حافة العالم”، التي تُعرف أيضًا باسم “المطل”، أو جبل فهرين، وهي جزء من منحدرات طويق الشهيرة التي تمتد لمسافة تتجاوز 600 كيلو متر.

وحافة العالم أو “المطل” مكان يفضله سكان الرياض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. ويتكون من منحدر صخري كبير يطل على واد واسع يمتد إلى ما لا نهاية يضمن لزواره الاستمتاع بمشهد بانورامي خيالي.

يستغرق التسلّق إلى “نهاية العالم” عادةً ما بين 15 دقيقة إلى 30 دقيقة؛ لتصل بعد ذلك إلى قمةٍ غنيّةٍ بالعديد من المناظر الطبيعية، وفرص التأمل في جمال تضاريسها.



3- المنطقة الجنوبية:

تتميز منطقة عسير، خاصةً أبها والنماص ورجال ألمع، بجوها المعتدل في فصل الشتاء، والمناظر الخلابة والخضرة الواسعة، وعند استقبال الزوار، يرتدي أهالي عسير تيجانًا عطرة من الزهور.



4- وادي لجب – الريث:

شق صخري يتوسطه جريان المياه في شمال شرق مدينة جيزان، وهو بمثابة متنزه مثالي للتجديف والسباحة.

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5- تبوك (أرض المستقبل):

جزء من منطقة تبوك، مليئة بالعجائب الطبيعية، وتحتوي على كثير من المواقع التي تستحق الزيارة؛ منها وادي الطيب أو “طيب اسم”، وهو وادٍ ضيق بين اثنين من المنحدرات، حيث يقول الباحثون إن موسى هبط فيه عندما عبر البحر من مصر.



6- الواحة الشرقية:

تعد واحة الأحساء من أكبر الواحات السعودية، وخامس مواقع المملكة المنضمة لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو،وتضم أكثر من مليوني نخلة.

كما تضم أيضًا متحف الأحساء الوطني، وكهوف القارة، أو ما يسميها أهالي الأحساء بالمغارات التي تتميز بالبرودة صيفاً والدفء شتاء.



7- أبحر – جدة:

يقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة جدة .هذا الشاطئ المميز، الذي يقع على الجانب الشرقي من البحر الأحمر في غرب المملكة.

8- دومة الجندل – الجوف:

تضم هذه المنطقة مواقع سياحية عديدة منها بحيرة دومة الجندل التي تأتي في طليعة اهتمام زوار المنطقة، إلى جانب مواقع تراثية تعود للحضارة الإسلامية، كمسجد عمر بن الخطاب ومئذنته التي تعتبر أولى المآذن في الإسلام.



9- فوهة الوعبة – الطائف:

تشكلت بفعل النشاط البركاني الذي أدى إلى انفجار تحت الأرض تولد عنه بخار بفعل اتصال الصخور المنصهرة بالمياه الجوفية، وكانت تتميز في السابق بنشاط بركاني.



10- قرية ذي عين الأثرية – الباحة:

يبلغ عمرها 400 سنة، ويجعل شكل المنازل القديم وآثارها من القرية مكانا مناسبا لمحبي استكشاف روائع التاريخ والتراث..، تتوفر القرية على عين ماء تقع تحت سفح الجبل لا ينقطع طول العام.

Source akhbaar24.argaam

