خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال

عبر برقيتين منفصلتين بالمناسبة نفسها..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد التقدم والازدهار. اقرأ أيضا: القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

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