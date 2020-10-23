آلية تحديث دعم «حافز» الأسبوعي.. و«هدف» يوضح الخطوات

عبر الملف الإلكتروني في طاقات..

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن آلية تحديث دعم «حافز»، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أرغب في الاستفسار عن طريقه تحديث حافز الأسبوعي؟». ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية عبر «تويتر» قائلًا: «يتم التحديث عن طريق الدخول على ملفك الإلكتروني في طاقات واختيار البرنامج ومن ثم كشف المهام وإنهاء جميع المهام المسندة ومن الضروري جدًا الدخول للمرة الثانية قبل مرور ٧ أيام من الدخول السابق». اقرأ أيضًا: إيداع دعم حافز للمستفيدين المؤهلين.. وتذكير بشروط الاستفادة

حساب المواطن يجدد التذكير بخطوات حذف مخصص حافز

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