البنوك السعودية توضح آلية الادخار عبر الحساب الجاري

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية آلية الادخار عبر التحويل من الحساب الجاري.

وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن البنوك تقدم حسابات للادّخار وتمكن العملاء من تحويل الأموال تلقائيًا إلى حساب الادّخار عبر تخصيص مبلغ معين، أو نسبة معينة تتحول شهريًا من حسابك الجاري، وذلك ارتكازًا إلى أن الادخار التلقائي يساعد على تنظيم الحياة اليومية.

كانت اللجنة، قد حذرت من عدم الادخار للأمور الطارئة، وعدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أمور طارئة أو أزمات مالية غير متوقعة، مثل المرض أو الحوادث أو فقد العمل، يؤثر سلبًا على خطة الادخار، ونصحت بتخصيص جزء من الراتب لمثل هذه الأمور الطارئة، وأن تكون قيمة هذا المبلغ تتراوح بين 3 و6 أضعاف الراتب الشهري، بشرط عدم المساس بخطط الادخار وعدم استخدام هذا المبلغ في الاستثمارات طويلة الأجل أو بأدوات مالية لا يمكن التصرف فيها بسهولة.