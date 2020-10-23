الإثارة تتواصل في مزاد الصقور.. 287 ألف ريال حصاد اليوم العاشر

دخلت فعاليات المزاد الأول لنادي الصقور السعودي، المُقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بمَلهم شمال الرياض، خلال المدة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، محطة اليوم العاشر بمزيد من الإثارة، إذ بِيعت 3 صقور بمبلغ 287 ألف ريال.

وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى «شاهين فرخ»، طرح المنطقة الشرقية للطاروحين بدر بن فياض الرويس، ومعاذ بن فارس الرويس، عرضه 15 إنشًا، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 850 جرامًا، وكان من نصيب سالم بن جابر المري، الذي دفع فيه 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على «شاهين فرخ»، طرح الشعلان «أملج»؛ للطاروحين عبدالرحمن بن حامد الجهني، وعبدالإله بن محمد الجهني، عرضه 15 إنشًا ونصف الإنش راهي، وطوله 16 إنشًا إلا ربعًا، ووزنه 1050 جرامًا، واشتراه بندر العنزي؛ بمبلغ 126 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث؛ على «شاهين فرخ» طرح الشعلان «أملج»، للطاروحين عبدالإله بن محمد الجهني، وناجح بن أحمد الجهني، عرضه 15 إنشًا وربع الإنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 980 جرامًا، وحصل عليه سعد بن ملوح العنزي، بعد أن دفع 91 ألف ريال.

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ونجح نادي الصقور السعودي في تنظيم الحدث، الذي انطلق في أوائل شهر أكتوبر الجاري، بدرجة عالية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة؛ حفاظًا على سلامة الحضور من منظمين ومشاركين وحضور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة، وتطوير مزاداتها، والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور، وتعزيز هواية الصيد بها، ودعم المهتمين بها، ويستهدف مُلَّاك ومُنظِّمي مزادات الصقور، والصقارين من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.

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