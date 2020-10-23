تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رياحًا نشطة وعوالق ترابية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الحدود الشمالية «رفحاء» والشرقية «النعيرية, حفر الباطن, قرية العليا»، والرياض «شقراء, الدوادمي، الزلفي، الغاط، عفيف»، إضافة للمدينة المنورة «الحناكية، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع»، ومكة المكرمة «العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، بدرة، تربة، جدة، خليص، رابغ، عرفات، بحرة»، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد مواقع «الخرج، العاصة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح» بمنطقة الرياض، عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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وتوقعت «هيئة الأرصاد»، في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق(حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.