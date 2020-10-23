توجيه من ولي العهد بشأن مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

يتعلق بموعد انطلاق الفعاليات..
أعلن نادي الإبل، عن توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأشار نادي الإبل، عبر حسابه على «تويتر» إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز سينطلق في الأول من ديسمبر المقبل، وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين إنه سيتم الإعلان عن الجداول وكل التفاصيل في وقت لاحق.
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