حريق تنومة.. تراجع النيران.. وتوقعات بإخمادها خلال ساعات

الدفاع المدني والجهات المساندة تواصل جهودها
انخفضت الحرائق التي اندلعت أول أمس في جبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير، وقال مراسل «الإخبارية» إنه من المتوقع الانتهاء من إخماد الحريق خلال الساعات المقبلة.
فيما تواصل الفرق الميدانية للدفاع المدني والجهات المساندة أعمالها في إخماد الحرائق وتقوم القيادة الميدانية الموحدة التي وجه بتشكيلها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمحافظة تنومة، بتقديم المساندة والدعم للفرق الميدانية وإدارة الحدث تحت إشراف من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة.
واتخذت القيادة الميدانية عددًا من الإجراءات الوقائية لمحاصرة الحريق منها إخلاء منزل مجاور من السكان تحسباً لاتساع رقعة الحريق، وإعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة بعد التأكد من سلامتها وتطبيق جميع التدابير الاحترازية والوقائية، فيما تتابع غرفة العمليات المشتركة تنظيم الحركة المرورية على الطريق المحاذي لموقع الحريق.
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