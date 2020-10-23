«الأمن العام» يعلِّق على تحرير الشيك بدون رصيد: «جريمة»

حذر الأمن العام من تحرير شيك دون رصيد، موضحًا أنه يُعد جريمة، حتى لو كان الغرض منه الضمان أو الرهن.

وذكر الأمن العام (عبر تويتر)، أنه في حال حصولك على شيك بدون رصيد قم بالإجراءات التالية:

- الاحتفاظ بأصل الشيك والحصول على خطاب اعتراض من البنك.

- التقدم بشكوى إلى مركز الشرطة الذي يقع في نطاق دائرته مكان إقامة محرر الشيك (الساحب).

Advertisements

- التقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص.

وأشار الأمن العام إلى أن عقوبة تحرير شيك بدون رصيد كالتالي: السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ونشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة تعيد التذكير بـ6 حالات لجريمة الشيك بدون رصيد