حريق تنومة.. رجال الدفاع المدني أبطال مجهولون.. ومغردون يشيدون بجهودهم

كان رجال الدفاع المدني هم الأبطال والجنود المجهولين في حريق تنومة بمنطقة عسير وفي كل حريق يندلع؛ حيث يعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين.

وتفاعل الكثير من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع جهود رجال الإطفاء، خاصة في حريق تنومة؛ حيث تم تدشين ثلاثة هاشتاقات وهي «#تنومهالآن» و«#حريقتنومه» و«#غاباتتنومهتحترق».

ونشر رئيس مركز مبادرات (مسك)، بدر العساكر، صورة لرجال الدفاع المدني عبر حسابه على «تويتر»، وكتب معلقا عليها «أخبار مبشرة.. لا إصابات وسيطرة على حريق تنومة العزيزة.. لكن هذه الصورة، وغيرها، تستوجب الثناء على جهود رجال الدفاع المدني والمتطوعين معهم.. وفقهم الله، وحماهم».

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وعبر هاشتاق «#تنومه_الآن» كتبت المغردة هديل: «شكرًا بحجم السمَاء لرجال الدفاع المدني الشُجعان الأبطـال الرجـال.. فخوريـن بكم». وكتبت المغردة ولاء «حفظكم الله وحماكم من كل مكروه وشر، يا أهلنا وأحبابنا، وشكرًا لكل شخص ساهم وساعد في السيطرة على الحريق.. أنتم فخر لنا.. جزاكم الله خير الجزاء».

وكتبت المغردة شموع بنت سليمان قائلة « منّا سلام لكم، وعلى تلك الآثار التي ملأت وجوهكم محل فخر وعزّة لنا، أدامكم الله سالمين بخير، اللهم اجعلها بردًا وسلامًا عليكِ يا تنومة».

وقال المغرد أنور اللحياني «ونعم الأبطال رجال الدفاع المدني»، وكتبت المغردة حالمة «وبكم الفخر والعزة. ربي يحفظكم ويقويكم ويكتب أجركم ويبارك لكم فى رزقكم».

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