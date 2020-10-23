«التأمينات الاجتماعية» توضح خطوات إنهاء نشاط المنشأة

عبر الموقع الرسمي للمؤسسة..
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات إنهاء نشاط المنشأة في نظام التأمينات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ألغيت النشاط التجاري وشطبت السجل التجاري وألغيت الرخص التجارية ونقلت كفالة العمال وكل شي منتهي، كيف ألغي اشتراكي في التأمينات؟».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لإنهاء نشاط المنشأة في التأمينات يمكنك تعبئة نموذج (عمليات صاحب العمل) وتقديم طلبك إلكترونيًا من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)».
وأضاف: «وللحصول على النموذج ومعرفة المستندات يمكنك الاطلاع على الرابط التالي(اضغط هنا)».
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