أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، علقت «السعودية للكهرباء» على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول بعد انقطاع الكهرباء لتقديم الدروس لطالباتها، وقالت الشركة: «الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي، ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كل إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول مقطع معلمة تمد الكهرباء عبر محول.. السعودية للكهرباء: الاقتراب من معداتنا خطر حقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.