بالصور.. اندلاع حريقين في مدرجات زراعية بفيفا.. والدفاع المدني يتدخل

مواصلة إخماد حريق تنومة لليوم الثالث على التوالي
تمكن مدني فيفا بمنطقة جازان من إخماد حريقين منفصلين اندلعا في مدرجات زراعية، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود رجال الدفاع المدني لإخماد حريق جبل تنومة في منطقة عسير لليوم الثالث على التوالي.
وذكر الدفاع المدني، عبر «تويتر» أن مدني فيفا تمكَّن من محاصرة وإخماد حادثي حريق نشبا في حشائش ومدرجات زراعية (بجبل الدفرة وجبل بقعة نيد مجبا) دون وقوع إصابات.
وكان الدفاع المدني أعلن في وقت سابق، استمرار جهوده بالتنسيق مع الجهات المساندة والمتطوعين، في مكافحة حريق تنومة، وعزله عن المواقع المأهولة بالسكان، دون تسجيل إصابات حتى الآن.
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