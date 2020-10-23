السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 49 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 49 حالة وفاة و16746 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 270132 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10588 حالة.

// انتهى //

10:08ت م

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بروكسل 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 49 حالة وفاة و16746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 270132 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10588 حالة.// انتهى //10:08ت م0025

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