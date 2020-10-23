السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 6 ربيع الأول 1442هـ الموافق 23 أكتوبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:34ت م

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