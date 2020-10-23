السعودية اليوم / جامعة الطائف تنظم دورة مهارات الإعلامي المحترف عن بعد



الطائف 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

تنظم عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف بعد غد، دورة مهارات الإعلامي المحترف عن بعد.

وتسلط الدورة على مدى ثلاثة أيام الضوء على جملة من المحاور من خلال مفاهيم أساسية في الإعلام للاعلامي، والعوامل الموثرة في الأداء الإعلامي، ومتطلبات الإعلامي المحترف، بالإضافة إلى مهارات الإعلامي المحترف وغيرها من المحاور التي تخدم العملية الإعلامية، ويمنح للمتدرب شهادة معتمدة في نهاية الدورة من جامعة الطائف.

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09:15ت م

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