السعودية اليوم / رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: غرق ما لايقل عن 15 مهاجراً غير شرعي على ساحل صبراتة الليبية



طرابلس 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا، غرق ما لا يقل عن 15 مهاجراً يعتقد أنهم في عداد الأموات بعد غرق قاربهم قبالة ساحل صبراتة في ليبيا، بحسب خمسة ناجين تمكن صيادون من سحبهم إلى الشاطئ.

وأوضح سودا أن أكثر من 70 آخرين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، أن غرق القارب، جاء بعد المحاولة اليائسة من المهاجرين للوصول إلى شواطئ أوروبا.

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