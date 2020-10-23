شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حريق جبل غلامة بنسبة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل
أدت الجهود المبذولة من رجال الدفاع المدني والجهات المساندة في انخفاض نسبة كبيرة من حريق جبل غلامة في تنومة، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع الانتهاء من إخماد الحريق خلال الساعات المقبلة .
وكانت إمارة منطقة عسير قد أوضحت أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو تبدأ في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من الحريق صباح اليوم.
يذكر أن المنطقة المتبقية مساحتها تقدر بـ 20%.
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