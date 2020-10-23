شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض نسبة حريق جبل غلامة بشكل كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

انخفضت نسبة حريق جبل غلامة في تنومة بشكل كبير، اليوم الجمعة، حيث كانت إمارة منطقة عسير قد أوضحت أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو تبدأ في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من الحريق صباح اليوم.

وأشارت الإمارة، في وقت سابق، إلى أن المنطقة المتبقية مساحتها تقدر بـ 20%، لافتة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق المُحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والجهات المشاركة.