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‏بعد ‎#الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا

وردود الفعل التركية عليها، تأكدت لنا الحقيقة الثابتة والراسخة

بأنَّ ‎#الأتراك_يحتقرون_العرب

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شاهد معي تلك الحقيقة

لتعرف كيف ينظرون إلينا ????????????????????????????????





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