السعودية اليوم / وفيات كورونا في المكسيك تصل إلى 87894 بعد تسجيل 479 حالة جديدة



مكسيكو سيتي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في المكسيك اليوم إنها سجلت 6612 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

06:20ت م

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مكسيكو سيتي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة في المكسيك اليوم إنها سجلت 6612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و479 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 874171 والوفيات إلى 87894.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //06:20ت م0006

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