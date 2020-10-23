بنك البلاد يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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يعلن بنك البلاد عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف (برنامج مستقبل البلاد 2021) لحديثي التخرج على النحو التالي:
التخصصات المستهدفة:
– المالية
– المحاسبة
– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المشار إليها أعلاه.
– أن يكون المتقدم حديث التخرج.
– لا يقل المعدل الجامعي عن (2.5 من 4) أو (3,5 من 5).
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (25) سنة لحملة البكالوريوس، و (28) سنة لحملة الماجستير.
– إجادة اللغة الإنجليزية
– أن تكون الجامعة المتخرج منها معتمدة من قبل وزارة التعليم.
نبذة عن البرنامج:
يعد برنامج تطوير الخريجين (مستقبل البلاد 2021) مبادرة مميزة بمعايير عالية تهدف إلى جذب نخبة من أفضل المواهب الوطنية في مجال الأعمال البنكية حيث تم تصميم هذه المبادرة بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن لديهم القدرة على لعب أدوار فعالية تسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية للبنك ولأنفسهم.
مراحل القبول بعد التقديم:
– المرحلة الأولى (المقابلات الشخصية مع إدارة تطوير المواهب).
– المرحلة الثانية (تقييم الكفاءات).
– المرحلة الثالثة (المقابلات الشخصية مع مدراء القطاعات ذات العلاقة).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم (قريباً) عن طريق زيارة صفحة برنامج مستقبل البلاد للخريجين على موقع البنك: https://www.bankalbilad.com
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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