وزارة الموارد البشرية تعلن 123 وظيفة على اللائحة الصحية عبر جدارة

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تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن توفر (123) وظيفة بمسمى (طبيب مقيم) شاغرة للرجال والنساء، وترغب في شغلها عبر (جدارة) للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية على النحو التالي:

الضوابط العامة والفئات المستهدفة:

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– الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة ولائحة الوظائف الصحية.

– يشترط توفر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إنهاء فترة الإمتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– إجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وسيتم استبعاد المرشح في حال اختلاف البيانات أو عدم إجتياز المقابلة.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الإنتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

– ستقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها وعلى المتقدمين متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1442/3/8هـ عبر نظام جدارة: http://bit.ly/328tsbY ويستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 1442/3/14هـ.

تفاصيل أكثر:

https://hrsd.gov.sa/ar/announcement…

