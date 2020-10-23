غرفة الرياض تعلن عدد 120 وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) بالتعاون مع مبادرة سابك لتمكين رؤية 2030 (نساند) عن طرح (120) وظيفة متنوعة للرجال والنساء خلال الاسبوع الحالي لحملة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، تشمل وظائف للنساء عن بعد، للعمل في الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات التالية:

1- الوظائف المتاحة للرجال:

مجموعة طيبة العالية للتدريب والتوظيف (للرجال):

– مراجعة أمن معلومات (لحملة بكالوريوس أمن معلومات أو علوم حاسب مع خبرة 4 سنوات)

– مراجع تقنية معلومات (لحملة بكالوريوس نظم معلومات أو علوم حاسب مع خبرة 4 سنوات)

– باحث أمن معلومات (لحملة بكالوريوس هندسة حاسب أو علوم حاسب مع خبرة 4 سنوات)

– أخصائي شبكات (لحملة بكالوريوس حاسب آلي مع خبرة 4 سنوات)

– أخصائي أنظمة ويندوز (لحملة بكالوريوس حاسب آلي مع خبرة 4 سنوات)

– أخصائي أنظمة لينكس (لحملة بكالوريوس حاسب آلي مع خبرة 4 سنوات)

– أخصائي وسائط رقمية (لحملة بكالوريوس إعلام أو علاقات دولية أو إدارة أعمال مع خبرة 4 سنوات)

الشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات (للرجال):

– مهندس ميكانيكي (لحملة البكالوريوس في الهندسة ويفضل وجود خبرة)

– مهندس كهربائية (لحملة البكالوريوس في الهندسة ويفضل وجود خبرة)

– مهندس جودة (لحملة البكالوريوس في الهندسة ويفضل وجود خبرة)

– مهند سلامة (لحملة البكالوريوس في الهندسة ويفضل وجود خبرة)

مؤسسة بوركت للتجارة (للرجال):

– مدير مصنع الأغذية (لحملة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال)

– مشرف إنتاج المصنع (لحملة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال)

– مراقب جودة وكميات (لحملة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال)

– مسؤول تشغيل المصنع (لحملة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال)

– أمين مخزن (لحملة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال)

– محاسب تكاليف (لحملة بكالوريوس محاسبة مع خبرة في نفس المجال)

– ممثل مبيعات (لحملة الثانوية مع خبرة في نفس المجال)

– مدير فرع (لحملة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال)

شركة درا الرواد التجارية (للرجال):

– مندوب مبيعات (لحملة الثانوية مع رخصة قيادة)

– سائق نقل خفيف (توفر رخصة نقل خفيف – لا يشترط مؤهل محدد)

فندق لومريديان (للرجال):

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– مقدم طعام رئيسي (لحملة الثانوية مع إجادة الإنجليزية وخبرة سنتين)

– باريستا (لحملة الثانوية مع إجادة الإنجليزية وخبرة سنتين)

– مساعد رئيس المهندسين (لحملة البكالوريوس مع إجادة الإنجليزية وخبرة سنتين)

– موظف استقبال (لحملة الدبلوم مع إجادة الإنجليزية وخبرة سنتين)

– مشرف مطعم (لحملة الدبلوم مع إجادة الإنجليزية وخبرة سنتين)

– فني صيانة أول (لحملة دبلوم صيانة مع إجادة الإنجليزية وخبرة سنتين)

2- الوظائف المتاحة للنساء:

شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم (للنساء):

– ممثلة مبيعات (لحملة الثانوية فما فوق)

مركز ابتسامة كير الطبي (للنساء):

– ممرضة (لحملة الدبلوم أو البكالوريوس)

– مساعدة طبيب أسنان (لحملة الدبلوم أو البكالوريوس)

– موظفة تسويق إلكتروني وإدارة محتوى (لحملة الدبلوم أو البكالوريوس)

– مختصة تأمين طبي (لحملة الدبلوم أو البكالوريوس)

مؤسسة بوركت للتجارة (للنساء):

– ممثلة مبيعات (لحملة الثانوية مع خبرة سنة في مجال المطاعم)

– مديرة فرع (لحملة البكالوريوس مع خبرة سنة والعمر 30 فما فوق)

– موظفة إنتاج (لحملة الابتدائية فما فوق مع خبرة سنة والعمر 23 فما فوق)

شركة درا الرواد التجارية (للنساء)- مسوقة (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة بالتسويق الإلكتروني)

– مندوبة مبيعات (لحملة الثانوية فما فوق مع رخصة قيادة)

– محاسبة (لحملة بكالوريوس محاسبة ويفضل وجود خبرة)

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/3/5هـ ولمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط: http://bit.ly/2P8YKxy ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل).

Source wadhefa

