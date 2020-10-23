الأهلي إسناد يعلن وظائف لحملة الدبلوم بدون خبرة في مختلف المناطق

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تعلن شركة الأهلي إسناد عن وظائف متعددة للرجال بمسمى (مستشار مبيعات التمويل العقاري) في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر، الاحساء، الباحة، أبها، الطائف، عرعر، جازان، صبيا، نجران، خميس مشيط، أبو عريش)، للعمل برواتب أساسية تبدأ من (5,000) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على شهادة الدبلوم (لا يشترط تخصص محدد).

– العمر بين 21 و 35 سنة.

– مهارات في التواصل والمبيعات التعامل مع العملاء.

– معرفة في مجال التمويل العقاري.

الوصف الوظيفي:

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– العمل ميداني ومكتبي.

– زيارات يومية للمكاتب العقارية.

– إنشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية.

– تكوين علاقات مع الجهات العقارية.

نبذة عن الشركة:

شركة الأهلي إسناد هي شركة مملوكة من قبل مجموعة البنك الأهلي بنسبة (100%) لتقديم خدمات الإسناد الخارجي من دعم واحتياجات متوافقة مع نفس معايير وأسس الجودة الخاصة بالبنك الأهلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/3jepDd6

Source wadhefa

