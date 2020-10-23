«الصحة» تحدد الفئات الأكثر احتياجًا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أعلنت توافر اللقاح
حددت وزارة الصحة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية هم: «كبار السن، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بأمراض مزمنة، والحوامل، والأطفال، والعاملون في القطاع الصحي».
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، لذلك يجب عليهم التطعيم ضد هذا النوع من الإنفلونزا.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.
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