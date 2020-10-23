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تحقيقات في ملابسات وفاة مواطن في إحدى قرى صامطة
متزوج من ثلاث نساء وله عشرة من الأبناء
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تحقق الجهات المختصة في ملابسات وفاة مواطن سعودي ظهر الخميس في إحدى القرى التابعة لمركز الموسم بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان.
وافادت مصادر ” متابعات الخليج 365 أن متابعات الخليج 365 في العقد الثالث من العمر ويعاني من مرض نفسي أقدم على الانتحار في منزله.
وبينت المصادر أن متابعات الخليج 365 متزوج من ثلاث نساء وله عشرة من الأبناء ويعاني من مرض نفسي منذ أكثر من 7 سنوات.
وباشرت الجهات المختصة الحادثة و التحقيق فيها واكمال الإجراءات اللازمة.
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