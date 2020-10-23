أخبار السعودية اليوم.. طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة.. ووالدة مفقودة الشوقية بمكة تكشف ملابسات اختفاء ابنتها

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 22 أكتوبر 2020م، منها: طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة، و«التعليم» توضح 3 أهداف بشأن تقدم الطلاب وأسبقيتهم معرفيًّا، ووالدة مفقودة الشرقية توضح ملابسات اختفاء ابنتها.

بدءًا من غد.. طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة

يشارك طيران شركة أرامكو، غدًا الجمعة، في إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير.

«الصحة» تكشف توزيعة حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 98 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 330181 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، و466 حالة أمس.

وزير العدل: السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من الحرب العالمية ضد الفساد

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, أنَّ السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من الحرب العالمية ضد الفساد، وتؤدي دورًا مهمًا في عملية استرداد الموجودات وإعادتها لأصحابها الشرعيين، داعيًّا دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية استقلال القضاء، وتعزيز نزاهته، وضمان حياده؛ لكَون ذلك يُعد حجر الزاوية في تحقيق أعلى مستويات العدالة في مكافحة الفساد.

فرع الموارد بالرياض يطلق حملتين لوقاية منسوبيه والمراجعين

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي حملتين موجهتين استهدفتا أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الفرع ومراجعيه من جميع الفئات.

«الموارد البشرية» توضح نسبة «توطين الوظائف» بمنشآت القطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بندر الشويعر، عن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتوطين الوظائف، منوهة بدور التفتيش في هذا الشأن.

«التعليم» توضح 3 أهداف بشأن تقدم الطلاب وأسبقيتهم معرفيًّا

جدد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، التأكيد على حرص المملكة وقيادتها الرشيدة أن تكون سبّاقة في ميادين المعرفة والعلم، المشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي لما يمثله من أهداف سامية وغايات كريمة، أهمها إيقاد شعلة الشغف المعرفي والثقافي في نفوس الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى تعزيز الانتماء للوطن العربي الكبير، ووحدة أبنائه وتقديرهم للغتهم العربية واعتزازهم بثقافتهم العربية والإسلامية، وذلك من خلال منافسة شريفة للوصول إلى مراكز متقدمة.

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بالفيديو.. «الزعاق» يحدد علامتين على اعتدال المواسم

حدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، علامتين لاعتدال المواسم.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرياض لمكافحة الجريمة والفساد

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كل التفاصيل المتعلقة بمبادرة الرياض لمكافحة الجريمة عالميًّا.

مستشفى الملك خالد بالخرج يحصد جائزة عن أدائه في عام 2019

حصد مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج جائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام لعام 2019 .

والدة «مفقودة الشوقية بمكة» تكشف لـ«عاجل» ملابسات اختفاء ابنتها

كشفت والدة المفقودة رؤى المعروفة بـ«مفقودة الشوقية بمكة» عن ملابسات اختفائها منذ أمس، مؤكدةً أن ابنتها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عضوية.

بالفيديو.. وفاة وإصابة 7 في انقلاب صهريج ماء على 3 سيارات بجدة

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة؛ اليوم الخميس، وذلك إثر حادث مروري لصهريج ماء انقلب على ثلاث سيارات بدوار الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة؛ ما أدى إلى احتجاز بعض المصابين، قبل أن تباشر فرقة الإنقاذ من الدفاع المدني إنقاذهم

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