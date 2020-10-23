السعودية اليوم / البرازيل تسجل 33862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 وفاة



ريو دي جانيرو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.

// انتهى //

02:29ت م

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ريو دي جانيرو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و 497 وفاة جراء مرض كوفيد-19 .وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.// انتهى //02:29ت م0270

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