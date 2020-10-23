السعودية اليوم / مقتل 10 على الأقل في أعمال عنف في ساحل العاج قبيل انتخابات الرئاسة



ابيدجان 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22اكتوبر 2020 م واس

أعلن رئيس بلدية دابو الساحلية في جنوب الكوت ديفوار، عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل هذا الأسبوع، في وقت يتبادل فيه أنصار رئيس البلاد الحسن واتارا ومعارضوه اللوم بشأن تصاعد العنف قبل الانتخابات التي ستجرى في 31 أكتوبر الحالي.

واندلعت اعمال العنف على نحو متقطع منذ شهر أغسطس الماضي، عندما أعلن الرئيس الحسن واتارا ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، في خطوة يرى معارضوه أنها تنتهك الدستور.

ولقي أكثر من 20 شخصًا حتفهم في احتجاجات واشتباكات بين مؤيدي المرشحين المنافسين.

// انتهى //

02:22ت م

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