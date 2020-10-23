شكرا لقرائتكم خبر عن مدن ذكية بمواصفات عالمية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» والتي اختتمت فعاليتها، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «علي بابا للحوسبة السحابية»؛ بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية لقيادة الابتكار في المدن الذكية في المملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكرمت اللجنة المنظمة لمسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، الفرق الثلاث الفائزة بالمسابقة، بتسليمهم جوائز نقدية قيمة، وذلك بعد 3 أشهر من المنافسة والعمل المستمر وبمشاركة 300 مشاركٍ ومشاركة من مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدن ذكية بمواصفات عالمية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.