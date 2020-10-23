شكرا لقرائتكم خبر عن مدن ذكية بمواصفات عالمية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وكرمت اللجنة المنظمة لمسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، الفرق الثلاث الفائزة بالمسابقة، بتسليمهم جوائز نقدية قيمة، وذلك بعد 3 أشهر من المنافسة والعمل المستمر وبمشاركة 300 مشاركٍ ومشاركة من مختلف أنحاء العالم.
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